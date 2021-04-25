Определён победитель Кубка Европы, единственный участник от России стал четвёртым

В Тель-Авиве завершился «Финал четырёх» Кубка Европы ФИБА. В матче за первое место встречались польская «Сталь» и израильский «Ирони». Команда с Ближнего Востока уверенно провела первую половину и ушла на большой перерыв с преимуществом в семь очков — 42:35. В третьей четверти «Сталь» оформила рывок и вырвалась вперёд — 65:59. Но в последние десять минут матча израильтяне вновь перехватили инициативу и завоевали победу, а вместе с ней и главный трофей турнира — 82:74.
«Сталь» — «Ирони» — 74:82 (22:26, 13:16, 30:17, 9:23)
В матче за третье место пермская «Парма» не справилась с румынской «Орадей». Уральцы упустили инициативу ещё в первой половине, проиграв её с разницей в 17 очков — 28:45. После большого перерыва «Парма» попыталась отыграться, но переломить ход встречи не смогла — поражение со счётом 76:85. Лучшим в составе пермяков стал Эйгирдас Жукаускас, собравший коллекцию из 24 очков, 7 подборов и 5 передач.
В результате поражения «Парма» заняла четвёртое место по итогам всего турнира.
«Орадя» — «Парма» — 85:76 (20:15, 25:13, 16:23, 24:25).
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