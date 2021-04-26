«Голден Стэйт» дожал «Сакраменто» благодаря 37 очкам Карри и закрепился в зоне плей-ин

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:113.



Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, ставший самым результативным игроком матча, — 37 очков, 7 подборов и 4 передачи. Наилучшей результативностью в составе «Сакраменто» отметился защитник Бадди Хилд – 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.



«Голден Стэйт Уорриорз» (31-30) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто Кингз» (24-36) – на 12-м месте.

Ранее завершился ещё один матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» на домашней арене потерпел 5-е поражение кряду, крупно уступив «Индиане Пэйсерс» (112:131).