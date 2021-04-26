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«Голден Стэйт» дожал «Сакраменто» благодаря 37 очкам Карри и закрепился в зоне плей-ин

«Голден Стэйт» дожал «Сакраменто» благодаря 37 очкам Карри и закрепился в зоне плей-ин
Баскетбол / НБА 0
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:113.

Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс разыгрывающий Стефен Карри, ставший самым результативным игроком матча, — 37 очков, 7 подборов и 4 передачи. Наилучшей результативностью в составе «Сакраменто» отметился защитник Бадди Хилд – 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.

«Голден Стэйт Уорриорз» (31-30) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто Кингз» (24-36) – на 12-м месте.

НБА - регулярный чемпионат
26 апреля 2021, понедельник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Убре - 19, Уиггинс - 13, Мюлдер - 11, Тоскано-Андерсон - 10, Грин - 8, Луни - 8, Пэйтон II - 7, Пул - 4, Бэйзмор, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
Сакраменто Кингз: Хилд - 25, Халибёртон - 24, Барнс - 23, Холмс - 11, Мету - 7, Райт - 7, Харклесс - 7, Дэвис - 6, Гай - 3, Багли III, Вудард, Джеймс, Джонс, Рэмси, Сильва, Уайтсайд, Фокс

Ранее завершился ещё один матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» на домашней арене потерпел 5-е поражение кряду, крупно уступив «Индиане Пэйсерс» (112:131).

НБА - регулярный чемпионат
26 апреля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 131
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Бэйкон - 20, Бамба - 17, Хэмптон - 14, Энтони - 14, Океке - 12, Фрэнкс - 11, Картер - 10, Харрис - 6, Рэндл - 4, Холл - 4, Cannady, Айзек, Картер-Уильямс, Портер, Росс, Фульц, Эннис
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 24, Самнер - 21, Холидэй - 20, ЛеВерт - 18, Макдермотт - 16, Бриссетт - 13, Сэмпсон - 11, Мартин - 4, Макконнелл - 2, Стэнли - 2, Brimah, Битадзе, Лэмб, Сабонис, Тёрнер, Уоррен, Холидей
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