Игрок НБА получил открытый перелом ноги во время матча

Защитник «Орландо Мэджик» Девин Кэннеди во время воскресного матча регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерз» (112:131) получил открытый перелом лодыжки, сообщает Hoops Rumors.

Травма потребует хирургического вмешательства. В нынешнем сезоне баскетболист на площадку уже не выйдет. Инцидент произошел в первой четверти матча, когда Кэннеди пытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве с сопротивлением игрока соперников Эдмонда Самнера. Защитник «Мэджик» неудачно приземлился и завалился на паркет, издав сильный крик от боли. Центровой «Орландо» Мо Бамба снял с себя майку и прикрыл левую ногу партнера по команде, чтобы жуткая травма ноги не попала в трансляцию. Кэннеди унесли с площадки на носилках.