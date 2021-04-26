Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игрок НБА получил открытый перелом ноги во время матча

Игрок НБА получил открытый перелом ноги во время матча
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Орландо Мэджик» Девин Кэннеди во время воскресного матча регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерз» (112:131) получил открытый перелом лодыжки, сообщает Hoops Rumors.

Травма потребует хирургического вмешательства. В нынешнем сезоне баскетболист на площадку уже не выйдет. Инцидент произошел в первой четверти матча, когда Кэннеди пытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве с сопротивлением игрока соперников Эдмонда Самнера. Защитник «Мэджик» неудачно приземлился и завалился на паркет, издав сильный крик от боли. Центровой «Орландо» Мо Бамба снял с себя майку и прикрыл левую ногу партнера по команде, чтобы жуткая травма ноги не попала в трансляцию. Кэннеди унесли с площадки на носилках.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021