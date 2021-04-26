Определён первый участник плей-офф НБА
«Юта Джаз» стала первой командой НБА, которая обеспечила себе участие в плей-офф в сезоне-2020/2021.
Команда из Солт-Лейк-Сити гарантировано вышла в плей-офф после воскресного поражения «Портленд Трэйл Блэйзерс» от «Мемфис Гриззлис» (113:120). «Портленд» занимает седьмое место в таблице и потерял теоретические шансы сместить «Юту» в зону турнира плей-ин.
«Джаз» показывают лучший результат в лиге – 44-16, включая 26-4 на домашней площадке. Команда Куина Снайдера на родной арене выдавала серию из 24 побед подряд, обновивив исторический рекорд франшизы. В прошлом сезоне «Юта» вышла в плей-офф под шестым номером посева в Западной конференции и уступила «Денвер Наггетс» в первом раунде со счётом 3-4.
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