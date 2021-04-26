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«Вашингтон» выдал лучший отрезок с 2001 года

«Вашингтон» выдал лучший отрезок с 2001 года
Баскетбол / НБА 0

«Вашингтон Уизардс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА одержал восьмую победу подряд. Столичные баскетболисты обыграли «Кливленд Кавальерс» со счётом 119:110.

«Вашингтон» впервые с 2001 года одержал восемь побед подряд. Тогда за «Уизардс» выступал легендарный Майкл Джордан.

Повторение серии побед могло и не состояться. «Вашингтон» в заключительной четверти матча с «Кливлендом» проигрывал в восемь очков, но затем совершил рывок – 14:5. Самым результативным игроком в команде стал Брэдли Бил. Он набрал 33 очка, сделал 6 подборов и 3 передачи.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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