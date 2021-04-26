Эксперт: хватит отдыхать, Леброн. Спасай свою команду

Известный эксперт Скип Бэйлесс в очередной раз сделал выпад в адрес звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Эксперт призвал форварда вернуться в состав и помочь своей команде. В настоящее время Джеймс залечивает травму.

«Лейкерс» растеряли 17-очковое преимущество, проиграли четвёртую четверть со счётом 14:29 и проиграли «Далласу» с разницей в 15 очков. Энтони Дэвис снова не попадает (5 из 19 с игры, 0 из 6 из-за дуги).

Леброн, хватит уже отдыхать! Спасай свою команду. Она не так хороша, как в прошлом сезоне», — написал Бэйлесс в своём «твиттере» после матча «Лейкерс» с «Далласом».

Встреча команд завершилась победой «Маверикс» со счётом 108:93.

Джеймс никак не восстановится после травмы. 20 марта он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на ногу форварда «Атланта Хоукс» Соломона Хилла.