Артём Дзюба поддержал «Зенит» перед домашними матчами с «Барселоной»

Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал баскетболистов «Зенита». 28 и 30 апреля питерцы проведут матчи плей-офф Евролиги с «Барселоной».
«Баскетбольный «Зенит», парни, удачи вам в матчах с «Барселоной». Будем болеть, переживать, крутая серия получается. И я думаю, что вам по силам победить. Мы будем за вас болеть, переживать, пройдите «Барселону», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в «твиттере» «Зенита».
Запись можно посмотреть в «твиттере» питерцев.
После двух матчей, прошедших в Испании, счёт в серии равный — 1-1. При этом «Барселона» считалась явным фаворитом серии. В плей-офф каталонцы вышли с первого места, а «Зенит» — с восьмого. Первые встречи получились упорными: «Барселона» смогла сравнять счёт во втором матче, одержав победу лишь в овертайме.
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