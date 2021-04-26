Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в строй уже на следующей неделе, сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, форвард близок к восстановлению.

Джеймс не выходит на паркет с 20 марта, когда он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на ногу форварда «Атланты Хоукс» Соломона Хилла.

В нынешнем сезоне Леброн в среднем набирает 25,4 очка, делает 7,9 подбора и 7,9 ассиста. На площадке он проводит по 39,9 минуты.

Ранее Леброн неоднократно намекал на скорое возвращение на паркет. При этом «Лейкерс» без Джеймса потерпели уже три поражения подряд. После поражения в матче с «Даллас Маверикс» (93:108) лидера калифорнийцев раскритиковал известный эксперт Скип Бэйлесс. Он потребовал, чтобы Леброн вернулся на площадку и помог своей команде.