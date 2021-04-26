Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

19-летний талант «Реала» признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании

19-летний талант «Реала» признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании
Баскетбол / Евролига 0

Центровой «Реала» Усман Гаруба был признан лучшим молодым игроком сезона-2020/2021 в чемпионате Испании. В голосовании представителей СМИ 19-летний баскетболист получил 90 голосов. Он опередил Дино Радончича из «Сарагосы», за которого проголосовали 55 журналистов. Третье место занял Янник Нзоса, выступающий за «Уникаху». Он получил 40 голосов.

Гаруба в текущем сезоне в среднем набирает 5,7 очка и делает 5,2 подбора.

Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.

«Реал» в нынешнем сезоне вышел в плей-офф Евролиги. В плей-офф турнира мадридцы попали на турецкий «Анадолу Эфес». Первые два матча выиграл турецкий клуб. Следующая встреча команд состоится 27 апреля в Мадриде.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021