19-летний талант «Реала» признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании
Центровой «Реала» Усман Гаруба был признан лучшим молодым игроком сезона-2020/2021 в чемпионате Испании. В голосовании представителей СМИ 19-летний баскетболист получил 90 голосов. Он опередил Дино Радончича из «Сарагосы», за которого проголосовали 55 журналистов. Третье место занял Янник Нзоса, выступающий за «Уникаху». Он получил 40 голосов.
Гаруба в текущем сезоне в среднем набирает 5,7 очка и делает 5,2 подбора.
Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.
«Реал» в нынешнем сезоне вышел в плей-офф Евролиги. В плей-офф турнира мадридцы попали на турецкий «Анадолу Эфес». Первые два матча выиграл турецкий клуб. Следующая встреча команд состоится 27 апреля в Мадриде.
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