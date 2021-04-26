«Когда Леброн вернется, поговорим всей командой». Деннис Шрёдер раскрыл проблему «Лейкерс»
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер признался, что в команде возникли проблемы. По словам Шредера, игрокам не хватает взаимопонимания на площадке. Теперь баскетболист «Лейкерс» рассчитывает обсудить эту проблему с лидером команды Леброном Джеймсом, когда он окончательно восстановится.
«Думаю, что когда Леброн вернётся, мы поговорим всей командой. Энтони Дэвис уже говорил, что у нас отличные отношения за пределами площадки. Но нам ещё нужно наладить взаимопонимание и на паркете. У нас всё будет хорошо. Но нужно ещё выигрывать матчи», — цитирует Шрёдера журналист Харрисон Фэйген.
«Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА проиграли три последних матча. Ожидается, что Леброн вернётся на площадку на следующей неделе.
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