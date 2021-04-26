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Фильм, спродюсированный звёздами НБА, выиграл «Оскар»

Фильм, спродюсированный звёздами НБА, выиграл «Оскар»
Баскетбол / НБА 0
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Фильм «Два далёких незнакомца» стал победителем в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» на премию «Оскар». В список исполнительных продюсеров вошли разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Режиссёры киноленты — Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу. Фильм поднимает актуальную для США проблему и повествует о гибели афроамериканца от рук белого полицейского.

«Большой успех! Поздравляю создателей фильма», — прокомментировал Дюрант на своей странице в «Твиттере».

Недавно в центре скандала на этой почве оказался лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Леброн, оставивший неоднозначный пост в «Твиттере». После убийства полицейским 16-летней афроамериканки Макайи Брайант он выложил фото правоохранителя и написал: «Ты следующий». Позднее Леброн удалил публикацию. Полицейский выстрелил в девушку после того, как она отказалась выбросить нож, с которым бросалась на окружающих.

Эксперт: при малейшей возможности у Леброна в доме будут белые офицеры для расследования
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