Фильм, спродюсированный звёздами НБА, выиграл «Оскар»

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Фильм «Два далёких незнакомца» стал победителем в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» на премию «Оскар». В список исполнительных продюсеров вошли разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Режиссёры киноленты — Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу. Фильм поднимает актуальную для США проблему и повествует о гибели афроамериканца от рук белого полицейского.

«Большой успех! Поздравляю создателей фильма», — прокомментировал Дюрант на своей странице в «Твиттере».

Недавно в центре скандала на этой почве оказался лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Леброн, оставивший неоднозначный пост в «Твиттере». После убийства полицейским 16-летней афроамериканки Макайи Брайант он выложил фото правоохранителя и написал: «Ты следующий». Позднее Леброн удалил публикацию. Полицейский выстрелил в девушку после того, как она отказалась выбросить нож, с которым бросалась на окружающих.