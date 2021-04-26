Эксперт: выиграв у «Барселоны» в гостях, «Зенит» почувствовал вкус крови

Заслуженный тренер России Анатолий Штейнбок оценил шансы на победу «Зенита» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной».

«На протяжении всего сезона петербургская команда показывает игру высокого уровня. «Зенит» великолепно укомплектован во всех линиях. Хавьер Паскуаль — очень умный тренер, который хорошо знает, как добиваться результата. Именно к решающим матчам он вывел баскетболистов на пик формы. Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что «Зенит» в матчах с «Барселоной» прыгнул выше головы. Наша команда сыграла в свою силу. Возможно, со стороны соперника была некоторая недооценка. В «Барселоне» посчитали, что выиграют «на классе». Но это спорт, надо доказывать свой класс в каждом матче, нельзя победить в регулярном чемпионате и полагать, что будешь выигрывать и дальше. В «Зените» сумели нейтрализовать ведущих игроков испанской команды, чётко оборонялись. Во второй игре чуть-чуть не повезло. Так что равный счёт после двух матчей в Барселоне — это не сенсация. Сенсацией станет победа «Зенита» в Евролиге».



Назову петербургский клуб фаворитом в серии. Выиграв у «Барселоны» в гостях, зенитовцы почувствовали вкус крови. В домашних матчах наша команда получит мощную поддержку болельщиков. Это очень важно. «Зенит» уже в этом сезоне неоднократно доказывал, что на своей арене способен победить любого соперника. Не соглашусь с тем, что в команде не хватает игроков звёздного уровня. Во-первых, все настоящие звёзды выступают в клубах НБА. Во-вторых, сила нынешнего «Зенита» в том, что у него очень ровный состав, каждого игрока можно заменить. Поэтому считаю, что петербуржцам под силу выйти в полуфинал, а затем пройти и в финал Евролиги», — приводит слова Штейнбока «Петербургский дневник».