«Локомотив-Кубань» может получить трёхлетнюю лицензию Еврокубка

Еврокубок может выдать до 16 лицензий на три года (2021-2024), сообщает BeBasket.

12 команд считаются главными претендентами на новые трëхлетние лицензии Еврокубка. Это три команды из Испании («Валенсия», «Уникаха», «Ховентуд»), три из Италии («Виртус», «Венеция», «Тренто»), две из Адриатической лиги («Партизан», «Цедевита»), одна из Франции («Метрополитан»), одна из Германии («Ульм»), одна из Греции («Промитеас»), одна из России («Локомотив-Кубань»).

Ранее Еврокубок решил реформировать формат турнира. Обновлённый формат Еврокубка, который планируется задействовать со следующего сезона, предполагает участие 20 команд с разделением на две группы. По 8 команд из каждой группы выйдут в плей-офф, стадии 1/8, 1/4 и 1/2 финала будут проведены в формате одного матча.