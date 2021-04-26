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Владислав Емченко: всегда нравилась игра Майка Джеймса. Тяжелее всего играть против него

Владислав Емченко: всегда нравилась игра Майка Джеймса. Тяжелее всего играть против него
Баскетбол 0
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился мнением о Майке Джеймсе, который перешёл из ЦСКА в «Бруклин Нетс».

«Сложно выбрать одну команду, против которой было сложнее всего играть. У нас в этом сезоне были матчи, которые мы выигрывали минимально или даже проигрывали. Причём тоже минимально, в основном. Много было хороших соперников в регулярке, так что какую-то одну прямо неудержимую выделить не могу.

С игроками проще. Мне всегда нравилась игра Майка Джеймса, и в том самом первом матче против ЦСКА я защищался против него в паре атак. Времени уже прошло довольно много, а у меня в голове до сих пор прокручивается момент, когда после пик-н-ролла он сделал свой знаменитый сайд степ и забил трёхочковый, выпрыгнув где-то на два метра от площадки. Тогда я просто даже не успел его достать и он забил, а меня сразу посадили на скамейку. Вот так, тяжелее всего играть было именно против Джеймса», — приводит слова Емченко пресс-служба команды.

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