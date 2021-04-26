Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Расписание плей-офф Единой лиги ВТБ

Расписание плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Единая лига ВТБ на официальной странице в «Твиттере» представила полное расписание матчей 1/4 финала плей-офф.

В первом раунде плей-офф, стартующем 11 мая, встретятся следующие пары:

«Зенит» (Санкт-Петербург) (1) – «Парма» (Пермь) (8)

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (2) – «Химки» (7)

УНИКС (Казань) (3) – «Зелёна-Гура» (Польша) (6)

ЦСКА (Москва) (4) – «Нижний Новгород» (5).

Плей-офф начнётся 11 мая матчами «Зенит» – «Парма» и «Локомотив-Кубань» – «Химки». 12 мая стартуют серии «Зенит» — «Парма» и «УНИКС — «Зелёна Гура».

Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером посева по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед в формате 1-1-1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021