Расписание плей-офф Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальной странице в «Твиттере» представила полное расписание матчей 1/4 финала плей-офф.



В первом раунде плей-офф, стартующем 11 мая, встретятся следующие пары:



«Зенит» (Санкт-Петербург) (1) – «Парма» (Пермь) (8)



«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (2) – «Химки» (7)



УНИКС (Казань) (3) – «Зелёна-Гура» (Польша) (6)



ЦСКА (Москва) (4) – «Нижний Новгород» (5).



Плей-офф начнётся 11 мая матчами «Зенит» – «Парма» и «Локомотив-Кубань» – «Химки». 12 мая стартуют серии «Зенит» — «Парма» и «УНИКС — «Зелёна Гура».

Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером посева по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед в формате 1-1-1.