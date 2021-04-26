Расписание плей-офф Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ на официальной странице в «Твиттере» представила полное расписание матчей 1/4 финала плей-офф.
В первом раунде плей-офф, стартующем 11 мая, встретятся следующие пары:
«Зенит» (Санкт-Петербург) (1) – «Парма» (Пермь) (8)
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (2) – «Химки» (7)
УНИКС (Казань) (3) – «Зелёна-Гура» (Польша) (6)
ЦСКА (Москва) (4) – «Нижний Новгород» (5).
Плей-офф начнётся 11 мая матчами «Зенит» – «Парма» и «Локомотив-Кубань» – «Химки». 12 мая стартуют серии «Зенит» — «Парма» и «УНИКС — «Зелёна Гура».
Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером посева по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед в формате 1-1-1.
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