Легенда НБА обрушился с критикой на Зайона Уильямсона

Бывший игрок «Нью-Йорк Никс» Чарльз Оукли поделился мнением о звезде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне. По мнению Оукли, Уильямсона переоценивают. В то же время Чарльз выделил игрока «Никс» Джулиуса Рэндла.
«Я думаю, что Рэндл является улучшенной версией Зайона Уильямсона. Он может делать больше всего. Зайон — обычный хайп в лиге. Но в плей-офф он будет таким же, как «Грик Фрик». Перед ним откроется стена. И, в первую очередь, Зайону ещё надо попасть в плей-офф», — цитирует Оукли The New York Post.
Ранее «Никс» дважды обыграли «Пеликанс» в лиге. Сейчас команда Уильямсона не входит даже в топ-10 турнирной таблицы своей конференции.
Уильямсон — первый номер драфта 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист набирает 26,3 очка, собирая 7 подборов и совершая 3,5 передачи.
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