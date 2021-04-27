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Легенда НБА обрушился с критикой на Зайона Уильямсона

Легенда НБА обрушился с критикой на Зайона Уильямсона
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок «Нью-Йорк Никс» Чарльз Оукли поделился мнением о звезде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне. По мнению Оукли, Уильямсона переоценивают. В то же время Чарльз выделил игрока «Никс» Джулиуса Рэндла.

«Я думаю, что Рэндл является улучшенной версией Зайона Уильямсона. Он может делать больше всего. Зайон — обычный хайп в лиге. Но в плей-офф он будет таким же, как «Грик Фрик». Перед ним откроется стена. И, в первую очередь, Зайону ещё надо попасть в плей-офф», — цитирует Оукли The New York Post.

Ранее «Никс» дважды обыграли «Пеликанс» в лиге. Сейчас команда Уильямсона не входит даже в топ-10 турнирной таблицы своей конференции.

Уильямсон — первый номер драфта 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист набирает 26,3 очка, собирая 7 подборов и совершая 3,5 передачи.

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