Девин Букер и Кендалл Дженнер перестали скрывать свои отношения

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер и его возлюбленная, модель Кендалл Дженнер, перестали скрывать отношения. Журналисты сфотографировали их во время прогулки в Нью-Йорке. Вечером звёздная пара поужинала в одном из итальянских ресторанов.

О романе Букера и Дженнер было известно уже давно. Девушка неоднократно появлялась на матчах «Юты». Тем не менее вместе они на публике не появлялись.

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Знакомые Букер и Дженнер говорят, что в последние месяцы они стали намного ближе. При этом изначально утверждалось, что их связывают лишь дружеские отношения.

25-летняя Дженнер — известная модель, она является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об отношениях Дженнер с Букером стало известно несколько месяцев назад. Сначала пара отрицала наличие романтических отношений, но вскоре вынуждена была признать этот факт. Ранее Дженнер в честь 24-летия баскетболиста подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие и друзей спортсмена.