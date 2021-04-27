Член Зала славы объяснил, почему Леброн Джеймс не входит в топ-10 игроков в истории

Член Зала славы НБА Джулиус Ирвинг поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Ирвинг не включил форварда в десятку лучших игроков в истории. По словам легенды НБА, Леброн всегда предпочитал более простой путь, что влияет на восприятие его игры.

«Когда мы говорим о Джеймсе, надо учитывать тех парней, с которыми он играет. Леброн ведёт за собой звёздные команды. Они собирали такие команды в Майами, Кливленде и Лос-Анджелесе», — цитирует Ирвинга Essentially Sports.

В настоящее время Джеймс восстанавливается после травмы лодыжки, которую он получил после неудачного падения соперника на его ногу.