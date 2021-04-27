Эксперт назвал второго игрока НБА после Леброна, способного изменять уровень команды

Известный журналист и эксперт Колин Коухерд высоко оценил игру ветерана «Финикс Санз» Криса Пола. По мнению аналитика, Пол оказывает огромное влияние на игру своей команды. Этот эффект он сравнил с влиянием Леброна Джеймса в своих командах.

«После Леброна Джеймса никто так сильно не влиял на динамику и прогресс своих команд, как Крис Пол», — сказал эксперт в эфире Fox Sports.

Примечательно, что ранее легенда НБА Чарльз Баркли назвал Пола наиболее достойным кандидатом на титул MVP сезона.

Ранее Пол превзошёл легендарного Мэджика Джонсона по количеству передач за карьеру и поднялся на пятое место в истории НБА по этому показателю.



В матче регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс» (128:127 ОТ) 35-летний Пол записал себе в актив 13 передач, увеличив общий показатель за карьеру до 10 145. Пол обошёл Мэджика (10 141) во второй половине четвёртой четверти, отдав передачу в быстрый прорыв на атакующего защитника Девина Букера.