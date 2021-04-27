Эксперт назвал второго игрока НБА после Леброна, способного изменять уровень команды

Известный журналист и эксперт Колин Коухерд высоко оценил игру ветерана «Финикс Санз» Криса Пола. По мнению аналитика, Пол оказывает огромное влияние на игру своей команды. Этот эффект он сравнил с влиянием Леброна Джеймса в своих командах.
«После Леброна Джеймса никто так сильно не влиял на динамику и прогресс своих команд, как Крис Пол», — сказал эксперт в эфире Fox Sports.
Примечательно, что ранее легенда НБА Чарльз Баркли назвал Пола наиболее достойным кандидатом на титул MVP сезона.
Ранее Пол превзошёл легендарного Мэджика Джонсона по количеству передач за карьеру и поднялся на пятое место в истории НБА по этому показателю.
В матче регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс» (128:127 ОТ) 35-летний Пол записал себе в актив 13 передач, увеличив общий показатель за карьеру до 10 145. Пол обошёл Мэджика (10 141) во второй половине четвёртой четверти, отдав передачу в быстрый прорыв на атакующего защитника Девина Букера.
- 27 апреля 2021
-
16:02
-
15:22
-
15:03
-
13:50
-
13:00
-
11:46
-
10:44
-
10:19
-
09:30
-
08:09
-
05:46
-
02:30
- 26 апреля 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:29
-
22:45
-
22:20
-
20:28
-
20:12
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
16:45
-
16:03
-
15:13
-
14:24
-
14:08
-
12:36
-
12:28
-
11:20
-
10:57
-
10:01
-
09:20
-
09:05
-
08:03