Паскуаль: все должны насладиться моментом. Такое происходит впервые в истории «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной», отметив, что нынешние достижения впервые покорились команде из Санкт-Петербурга.

«В первую очередь хочется сказать, что мы довольны тем, что сделали в Барселоне, но теперь это уже в прошлом. Мы вернулись домой, где у нас есть наша поддержка. Так что хотелось бы, чтобы все насладились моментом: мы играем в плей-офф против лучшей команды Европы, такое происходит первый раз в истории.

Невзирая на то, что в игре нам не помогут важные члены команды, мы будем пытаться следовать плану. Будет важно бороться, играть умно и в обороне, и в атаке, чтобы в конце встречи у нас были шансы на победу.

Это то, что мы пытались делать в предыдущих встречах. Понимаем, что после того, как «Барселона» едва не проиграла вторую встречу, она будет играть лучше. Им предстоит игра на выезде, так что их баскетболисты не будут чувствовать давления. Если мы хотим победить, нам нужно показать свою лучшую игру», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.