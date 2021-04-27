Мэджик Джонсон выбрал лучшего между Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон ответил на вопрос, кому из пары Леброн Джеймс — Кевин Дюрант он доверил бы решающий в матче бросок.

«Чёрт возьми! Вы знаете, Кевин отличный скорер, он один из лучших в истории в этом компоненте. Но я должен выбрать одного, потому выберу Леброна. Всё же у него больше титулов, чем у Кевина», — приводит слова Джонсона Essentialy Sports.

Напомним, что Дюрант и Леброн никогда не выступали за один клуб. На данный момент Кевин защищает цвета «Бруклин Нетс», а Джеймс выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошлом Дюрант и Джеймс неоднократно сталкивались в финале НБА. Кевин тогда выступал в составе «Голден Стэйт Уорриорз», а Леброн играл в «Кливленд Кавальерс».