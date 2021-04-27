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«Реал» победил «Анадолу Эфес», отыграв отставание 14 очков в четвёртой четверти

«Реал» победил «Анадолу Эфес», отыграв отставание 14 очков в четвёртой четверти
Баскетбол / Евролига 0

В Мадриде завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Реал» принимал «Анадолу Эфес».

Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 15:15, но во второй десятиминутке гостям удался мощный рывок, благодаря которому они повели с двузначным преимуществом — 38:28. В третьей четверти стамбульцы удерживали перевес в 10 баллов — 58:48. В заключительном игровом отрезке они вели даже с разницей в 14 очков, но в итоге позволили «Реалу» не только сократить отставание, но и вырвать победу — 80:76.

Самым результативным в составе победителей стал ветеран команды Серхио Льюль, набравший 20 очков. У стамбульцев 29 очков в активе Василие Мицича. Благодаря победе «Реал» сократил отставание в серии до счёта 1:2.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2021, вторник. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 76
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Льюль - 20, Абальде - 11, Гаруба Алари - 10, Тайус - 10, Козёр - 9, Томпкинс - 8, Кэрролл - 7, Фернандес - 3, Тэйлор - 2, Алосен, Лапровиттола, Цаликис-Вукчевич
Анадолу Эфес: Мичич - 29, Бьёбуа - 18, Данстон - 9, Шанлы - 7, Ларкин - 6, Синглтон - 4, Симон - 3, Андерсон, Балбай, Морман, Пляйсс, Тунджер
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