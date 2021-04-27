Французский новичок НБА встречается с инстаграм-моделью, которая на семь лет старше его

Седьмой номер драфта НБА 2020 года Киллиан Хэйс встречается с инстаграм-моделью Джасмин Гибсон, сообщает TalkSPORT. Пара обменивается романтическими комментариями в социальных сетях. Отмечается, что девушка на семь лет старше 19-летнего игрока. Судя по количеству подписчиков, Гибсон ещё не приобрела широкую известность. На данный момент на неё подписано около 6 тыс. пользователей социальной сети.

Фото девушки доступно на её странице в «Инстаграме».

Хэйс был выбран на драфте командой «Детройт Пистонс». Баскетболист вынужден пропустить большую часть сезона из-за травмы. В регулярном чемпионате он успел принять участие в 17 матчах (10 в старте). В них он набирал 5,7 очка, собирал 2,2 подбора и совершал 4,4 передачи.