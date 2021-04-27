Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Французский новичок НБА встречается с инстаграм-моделью, которая на семь лет старше его

Французский новичок НБА встречается с инстаграм-моделью, которая на семь лет старше его
Баскетбол / НБА 0

Седьмой номер драфта НБА 2020 года Киллиан Хэйс встречается с инстаграм-моделью Джасмин Гибсон, сообщает TalkSPORT. Пара обменивается романтическими комментариями в социальных сетях. Отмечается, что девушка на семь лет старше 19-летнего игрока. Судя по количеству подписчиков, Гибсон ещё не приобрела широкую известность. На данный момент на неё подписано около 6 тыс. пользователей социальной сети.

Фото девушки доступно на её странице в «Инстаграме».

Хэйс был выбран на драфте командой «Детройт Пистонс». Баскетболист вынужден пропустить большую часть сезона из-за травмы. В регулярном чемпионате он успел принять участие в 17 матчах (10 в старте). В них он набирал 5,7 очка, собирал 2,2 подбора и совершал 4,4 передачи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021