Главный тренер и 3 игрока «Фенербахче» пропустят матч с ЦСКА, участие Веселы под вопросом

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков не сможет руководить командой во время третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги с ЦСКА, который состоится в Стамбуле 28 апреля, сообщает Eurohoops. Кроме того, в турецком клубе не смогут рассчитывать на трёх игроков, имена которых не называются.
Судя по всему, «Фенербахче» продолжает испытывать проблемы из-за массовой вспышки коронавируса в коллективе. Напомним, перед началом серии с ЦСКА среди игроков было зафиксировано шесть случаев COVID-19.
Кроме кадровых потерь, связанных с коронавирусом, в «Фенербахче» по-прежнему нет ясности относительно состояния Яна Веселы. Чешский баскетболист пропустил первые два матча серии, сейчас его участие в третьей игре также под вопросом.
Напомним, ЦСКА лидирует в серии со счётом 2-0.
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