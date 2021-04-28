Главный тренер и 3 игрока «Фенербахче» пропустят матч с ЦСКА, участие Веселы под вопросом

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков не сможет руководить командой во время третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги с ЦСКА, который состоится в Стамбуле 28 апреля, сообщает Eurohoops. Кроме того, в турецком клубе не смогут рассчитывать на трёх игроков, имена которых не называются.

Судя по всему, «Фенербахче» продолжает испытывать проблемы из-за массовой вспышки коронавируса в коллективе. Напомним, перед началом серии с ЦСКА среди игроков было зафиксировано шесть случаев COVID-19.

Кроме кадровых потерь, связанных с коронавирусом, в «Фенербахче» по-прежнему нет ясности относительно состояния Яна Веселы. Чешский баскетболист пропустил первые два матча серии, сейчас его участие в третьей игре также под вопросом.

Напомним, ЦСКА лидирует в серии со счётом 2-0.