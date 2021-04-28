Майк Джеймс выдал мощное выступление за «Бруклин»

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс набрал 11 очков (3/4 двухочковых, 1/1 трёхочковых, 1/1 штрафных) и 8 передач за 21 минуту на площадке в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто Рэпторс» (116:113).

Джеймс провёл третий матч в составе «Нетс». Ранее он набирал 8 очков в игре против «Бостон Селтикс» и 2 очка в матче с «Финикс Санз». Майк подписал с «Бруклином» 10-дневный контракт. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года. В межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».