Майк Джеймс выдал мощное выступление за «Бруклин»

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс набрал 11 очков (3/4 двухочковых, 1/1 трёхочковых, 1/1 штрафных) и 8 передач за 21 минуту на площадке в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто Рэпторс» (116:113).
Джеймс провёл третий матч в составе «Нетс». Ранее он набирал 8 очков в игре против «Бостон Селтикс» и 2 очка в матче с «Финикс Санз». Майк подписал с «Бруклином» 10-дневный контракт. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года. В межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».
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