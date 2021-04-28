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Определён второй участник плей-офф НБА

Определён второй участник плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

«Бруклин Нетс» стал первой командой в Восточной конференции и второй в НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф.

«Бруклин» победил «Торонто Рэпторс» (116:103) в последнем матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 22 очка. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов. Бывший защитник ЦСКА Майк Джеймс набрал 11 очков и 8 передач. «Нетс» (42-20) единолично лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, пребываший на седьмом месте «Майами» (32-30) потерял теоретические шансы на смещение команды Стива Нэша в зону плей-ин.

Первой в НБА выход в плей-офф оформила лидирующая в турнирной таблице Западной конференции «Юта Джаз».

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