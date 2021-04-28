Лука Дончич выиграл дуэль у Стефена Карри и установил рекорд века за «Даллас»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (133:103) набрал 39 очков (11/13 двухочковых, 4/10 трёхочковых, 5/5 штрафных), 6 подборов и 8 передач.
Дончич находился на площадке в течение трех четвертей. 39 очков — это наибольшая результативности для баскетболистов «Маверикс» за три игровых отрезка как минимум с сезона 1997/98 (до этого времени подсчёт набранных очков по четвертям не проводился). Лука выиграл личную дуэль у разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри (27 очков). Победа помогла «Далласу» (34-27) укрепиться на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» откатился на десятую строчку (31-31).
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