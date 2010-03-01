Бывший игрок НБА и "Маккаби" перешёл в украинский клуб
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Украинский клуб «Будивельник» подписал контракт с американским «большим» Мацео Бэстоном.
33-летний игрок провёл 105 матчей в НБА, набирая 2,7 очка за игру. Кроме того, он играл за «Маккаби» и дважды побеждал в Евролиге.
Как передаёт Sportando, контракт игрока рассчитан до конца сезона.
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