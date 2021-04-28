Шакил О'Нил назвал легендарного игрока, которому завидовал и ненавидел

Член Зала славы, легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился мнением о Ларри Бёрде.
«Мне никогда не предоставлялась возможность сыграть против Ларри Бёрда, но на самом деле я ненавидел его. Я как бы завидовал ему, потому что он был обычным парнем, который мог всё. Он мог забросить через тебя, мог забросить с отклонением. Однажды я смотрел игру, а он падал за пределы площадки и попал в кольцо, перебросив мяч через щит.
Раньше я думал, что большинство из того, что он делал, было везением. Но когда я стал старше и продолжил наблюдать за его игрой, я понял, что это было мастерством. То, что его имя стоит в одном списке с именами Мэджика Джонсона и Майкла Джордана, говорит о том, насколько великим игроком он был», — приводит слова Шакила Fadeaway World.
- 28 апреля 2021
-
11:37
-
10:25
-
09:35
-
08:05
-
08:02
-
07:57
-
07:03
-
00:43
- 27 апреля 2021
-
23:03
-
21:55
-
21:31
-
20:59
-
19:49
-
18:21
-
17:41
-
16:28
-
16:02
-
15:22
-
15:03
-
13:50
-
13:00
-
11:46
-
10:44
-
10:19
-
09:30
-
08:09
-
05:46
-
02:30
- 26 апреля 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:29
-
22:45
-
22:20
-
20:28
-
20:12