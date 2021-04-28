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Шакил О'Нил назвал легендарного игрока, которому завидовал и ненавидел

Шакил О'Нил назвал легендарного игрока, которому завидовал и ненавидел
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился мнением о Ларри Бёрде.

«Мне никогда не предоставлялась возможность сыграть против Ларри Бёрда, но на самом деле я ненавидел его. Я как бы завидовал ему, потому что он был обычным парнем, который мог всё. Он мог забросить через тебя, мог забросить с отклонением. Однажды я смотрел игру, а он падал за пределы площадки и попал в кольцо, перебросив мяч через щит.

Раньше я думал, что большинство из того, что он делал, было везением. Но когда я стал старше и продолжил наблюдать за его игрой, я понял, что это было мастерством. То, что его имя стоит в одном списке с именами Мэджика Джонсона и Майкла Джордана, говорит о том, насколько великим игроком он был», — приводит слова Шакила Fadeaway World.

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