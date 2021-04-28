Андрей Кириленко оценил шансы ЦСКА выиграть Евролигу и «Зенита» пройти «Барселону»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в плей-офф Евролиги.

«Зенит» в целом впечатлил меня своими стабильными результатами в нынешнем сезоне. Это один из примеров, когда всё совпало, сложилась мозаика. Чёткая работа руководства, квалифицированный главный тренер, подбор добротных игроков. Рад, что у нас появился еще один суперклуб. Есть ли шансы пройти «Барсу»? Почему нет? Во второй игре российский клуб был близок ко второй победе подряд.



Я смотрел матч в кругу семьи и в концовке ругался, как сапожник. В последней атаке Кевин Пангос мог всё решить, но не попал. Конечно, тут ни в коем случае его нельзя ругать. Он отлично играет по 30–35 минут, а последняя атака — это всегда лотерея. Уверен, что и в двух матчах в Северной столице будут такие же ожесточённые сражения», — приводят слова Кириленко «Известия».

Помимо этого, Кириленко оценил шансы ЦСКА пройти «Фенербахче» и выйти в «Финал четырёх»: «Пока ЦСКА выглядит явно сильнее в данной серии. Думаю, что в трёх или четырёх матчах они одолеют «Фенер» и выйдут в «Финал четырёх». В этом сезоне Евролиги команда играет очень уверенно, чего не скажешь про Единую лигу ВТБ. Команда упакована по высшем классу. На каждой позиции есть по несколько равноценных игроков. Понятно, что тренер может сетовать на отсутствие того или иного баскетболиста, но пока сезон складывается для ЦСКА замечательно. Повторюсь, они пройдут «Фенербахче», а полуфинал и финал в Кёльне — это лотерея, которую Итудис вновь может выиграть. В топ-4 попадут примерно равные команды».