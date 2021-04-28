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Калниетис: «Химки» остаются очень сильной командой. Можно сказать, что нам не повезло

Калниетис: «Химки» остаются очень сильной командой. Можно сказать, что нам не повезло
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».

«После игры с УНИКСом у нас есть несколько выходных, так что я провожу время с семьей и не перегружаю себя тоннами мыслей о четвертьфинале. Несмотря на все негативные моменты, которые были у «Химок» в этом сезоне, они остаются очень сильной и непредсказуемой командой. Можно сказать, что после нашего отличного выступления в регулярке нам не повезло, и мы получили такого сложного соперника, как «Химки». Но я всегда говорю о том, что нам нужно фокусироваться только на своей игре. Не так важно, как дела у соперника, важно то, насколько хорошо готовы мы сами. Хочется верить, что хорошие результаты в регулярке — это ещё не всё, на что мы способны в этом сезоне. Совсем скоро начнутся решающие матчи, и только в плей-офф мы сможем увидеть реальную картину», — приводит слова Калниетиса пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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