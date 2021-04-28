Тимма и Седокова вместе улетели в США

Форвард «Химок» Янис Тимма и его жена Анна Седокова улетели в Лос-Анджелес (США). Баскетболист и певица поделились снимками из Калифорнии в социальных сетях.

«Обещаю смотреть с тобой в будущее», — написала Седокова в «сториз» своего «Инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/janis.timma/

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

Янис и Анна поженились 6 сентября 2020 года, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от которого у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.