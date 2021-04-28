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Монтрез Харрелл отреагировал на высказывания Марка Газоля о ситуации в «Лейкерс»

Монтрез Харрелл отреагировал на высказывания Марка Газоля о ситуации в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Монтрез Харрелл прокомментировал высказывания партнёра по команде Марка Газоля. Ранее Газоль выражал недовольство сокращением игрового времени. В распоряжении главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля появился Андре Драммонд, который является конкурентом Харрелла и Газоля.

«Я — баскетболист, которому нравится конкуренция. Всегда доволен тем, чего добился. Я уже оказывался в подобной ситуации. Когда я пришёл в НБА, оказался позади двух игроков моего амплуа, Дуайта Ховарда и Нене. Так было в «Хьюстон Рокетс».

И ветераны научили меня, как подходить к таким ситуациям как профессионал. В таких ситуациях важно оставаться профессионалом, делать то, что нужно команде, что хочет от тебя тренер. Вот и всё. Лично я продолжаю выкладываться по максимуму. И продолжу так вести себя», — цитирует Харрелла Spectrum Sportsnet.

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