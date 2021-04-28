Монтрез Харрелл отреагировал на высказывания Марка Газоля о ситуации в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Монтрез Харрелл прокомментировал высказывания партнёра по команде Марка Газоля. Ранее Газоль выражал недовольство сокращением игрового времени. В распоряжении главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля появился Андре Драммонд, который является конкурентом Харрелла и Газоля.
«Я — баскетболист, которому нравится конкуренция. Всегда доволен тем, чего добился. Я уже оказывался в подобной ситуации. Когда я пришёл в НБА, оказался позади двух игроков моего амплуа, Дуайта Ховарда и Нене. Так было в «Хьюстон Рокетс».
И ветераны научили меня, как подходить к таким ситуациям как профессионал. В таких ситуациях важно оставаться профессионалом, делать то, что нужно команде, что хочет от тебя тренер. Вот и всё. Лично я продолжаю выкладываться по максимуму. И продолжу так вести себя», — цитирует Харрелла Spectrum Sportsnet.
- 28 апреля 2021
-
17:43
-
16:56
-
15:58
-
15:09
-
14:18
-
13:35
-
12:56
-
11:37
-
10:25
-
09:35
-
08:05
-
08:02
-
07:57
-
07:03
-
00:43
- 27 апреля 2021
-
23:03
-
21:55
-
21:31
-
20:59
-
19:49
-
18:21
-
17:41
-
16:28
-
16:02
-
15:22
-
15:03
-
13:50
-
13:00
-
11:46
-
10:44
-
10:19
-
09:30
-
08:09
-
05:46
-
02:30