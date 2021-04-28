Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Габриэль Лундберг: в ЦСКА ни о чём не надо думать — обо всём уже позаботились за тебя

Габриэль Лундберг: в ЦСКА ни о чём не надо думать — обо всём уже позаботились за тебя
Баскетбол / Евролига 0

Защитник ЦСКА Габриель Лундберг рассказал об адаптации в команде. Игрок вспомнил, как после перехода к армейцам получил форму с комплектом именных носков.

«После Польши у меня случился скачок на совершенно другой уровень — в ЦСКА, где тебе вообще ни о чём не надо думать, обо всём уже позаботились за тебя. Поэтому, сталкиваясь со всякими мелочами на тренировке и в раздевалке, я всегда их подмечал. Казалось бы, твой номер на носках, но всё равно очень приятно. Я это заметил и порадовался», — приводит слова Лундберга тележурнал «Вид Сверху».

Габриель Лундберг начал сезон 2020/21 в польской «Зелена Гуре». В феврале 2021 года защитник подписал контракт с ЦСКА. В среднем в рамках Единой лиги ВТБ за матч Лундберг набирает 10.3 очка, отдает 3.4 передачи и совершает 2.1 подбора.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021