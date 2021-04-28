Габриэль Лундберг: в ЦСКА ни о чём не надо думать — обо всём уже позаботились за тебя

Защитник ЦСКА Габриель Лундберг рассказал об адаптации в команде. Игрок вспомнил, как после перехода к армейцам получил форму с комплектом именных носков.
«После Польши у меня случился скачок на совершенно другой уровень — в ЦСКА, где тебе вообще ни о чём не надо думать, обо всём уже позаботились за тебя. Поэтому, сталкиваясь со всякими мелочами на тренировке и в раздевалке, я всегда их подмечал. Казалось бы, твой номер на носках, но всё равно очень приятно. Я это заметил и порадовался», — приводит слова Лундберга тележурнал «Вид Сверху».
Габриель Лундберг начал сезон 2020/21 в польской «Зелена Гуре». В феврале 2021 года защитник подписал контракт с ЦСКА. В среднем в рамках Единой лиги ВТБ за матч Лундберг набирает 10.3 очка, отдает 3.4 передачи и совершает 2.1 подбора.
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