Габриэль Лундберг: в ЦСКА ни о чём не надо думать — обо всём уже позаботились за тебя

Защитник ЦСКА Габриель Лундберг рассказал об адаптации в команде. Игрок вспомнил, как после перехода к армейцам получил форму с комплектом именных носков.



«После Польши у меня случился скачок на совершенно другой уровень — в ЦСКА, где тебе вообще ни о чём не надо думать, обо всём уже позаботились за тебя. Поэтому, сталкиваясь со всякими мелочами на тренировке и в раздевалке, я всегда их подмечал. Казалось бы, твой номер на носках, но всё равно очень приятно. Я это заметил и порадовался», — приводит слова Лундберга тележурнал «Вид Сверху».



Габриель Лундберг начал сезон 2020/21 в польской «Зелена Гуре». В феврале 2021 года защитник подписал контракт с ЦСКА. В среднем в рамках Единой лиги ВТБ за матч Лундберг набирает 10.3 очка, отдает 3.4 передачи и совершает 2.1 подбора.