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Сергей Кущенко назвал открытие сезона Единой лиги ВТБ

Сергей Кущенко назвал открытие сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил итоги регулярного сезона и рассказал, какую команду считает самым ярким участником турнира.

«Зенит» — основное яркое пятно и, несомненно, открытие, которое вдруг преобразилось после прошлого сезона, который был не доигран. И сегодня это просто уникальная команда», — заявил специалист в интервью тележурналу «Вид Сверху».

Также Кущенко отметил, что в этом году на результаты команд серьёзно повлияли травмы игроков и ограничительные меры, принятые из-за пандемии коронавируса.

«В этом сложном сезоне были и производные пандемии, и серьезные травмы, истории об отъездах баскетболистов, смены тренеров и так далее. Если посмотреть на команды в начале сезона: как они формировались, кто у них был главным игроком, на кого они рассчитывали, то практически ни в одной команде не осталось стартовых пятёрок, которые планировались в начале сезона».

В текущем сезоне победу в регулярном чемпионате впервые одержал «Зенит». Клуб провёл 22 матча в рамках Единой лиги ВТБ: победил в 19 встречах и потерпел три поражения. Ранее лидером по итогам регулярки на протяжении семи лет подряд становился ЦСКА.

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