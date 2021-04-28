Сергей Кущенко назвал открытие сезона Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил итоги регулярного сезона и рассказал, какую команду считает самым ярким участником турнира.
«Зенит» — основное яркое пятно и, несомненно, открытие, которое вдруг преобразилось после прошлого сезона, который был не доигран. И сегодня это просто уникальная команда», — заявил специалист в интервью тележурналу «Вид Сверху».
Также Кущенко отметил, что в этом году на результаты команд серьёзно повлияли травмы игроков и ограничительные меры, принятые из-за пандемии коронавируса.
«В этом сложном сезоне были и производные пандемии, и серьезные травмы, истории об отъездах баскетболистов, смены тренеров и так далее. Если посмотреть на команды в начале сезона: как они формировались, кто у них был главным игроком, на кого они рассчитывали, то практически ни в одной команде не осталось стартовых пятёрок, которые планировались в начале сезона».
В текущем сезоне победу в регулярном чемпионате впервые одержал «Зенит». Клуб провёл 22 матча в рамках Единой лиги ВТБ: победил в 19 встречах и потерпел три поражения. Ранее лидером по итогам регулярки на протяжении семи лет подряд становился ЦСКА.
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