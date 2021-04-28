Ян Веселы и ещё два новых игрока «Фенербахче» сыграют против ЦСКА в третьем матче серии

Тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы примет участие в третьем матче серии плей-офф Евролиги против ЦСКА, сообщил турецкий клуб на официальной странице в «Твиттере».

Веселы пропустил два первых матча серии в Москве из-за травмы лодыжки. Ранее сообщалось, что участие чешского баскетболиста в третьей игре под вопросом. Стоит отметить, что в заявке «Фенербахче» также появились Ахмет Дювериоглу и Джаррелл Эдди, которые ранее были недоступны из-за коронавируса.

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков всё ещё находится на карантине и не сможет руководить действиями команды. Ассистент Эрдем Джан продолжит временно выполнять обязанности главного тренера. ЦСКА вёдёт 2-0 в серии с «Фенербахче» и может оформить выход в «Финал четырёх» в случае победы в Стамбуле 28 апреля.