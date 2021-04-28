Баскетболистка женской НБА рассталась с Дуайтом Ховардом. Она была младше него на 11 лет

35-летний центровой «Филадельфии Сиксерс» Дуайт Ховард расстался со своей 24-летней девушкой Тиой Купер, которая выступает за команду женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс». Ранее сообщалось, что пара баскетболистов даже обручилась, но теперь, как утверждает BSO, Ховард и Купер расстались.
По данным источника, проблемы пары начались после того, как Купер уличила Ховарда в изменах. Она утверждала, что её бойфренд изменил ей, когда праздновал победу в чемпионате НБА.
Купер объявила о расставании с Ховардом во время прямого эфира в своём «инстаграме». Она заявила, что больше никогда не хочет слышать ничего о Ховарде. При этом девушка так и не сообщила, что стало причиной разрыва со звёздным баскетболистом. Судя по эмоциям Купер, она вряд ли снова сойдётся с Ховардом.
«Нет! Я больше с ним не встречаюсь! Меня больше нет, оставьте меня в покое. Не задавайте мне этот вопрос снова, я не хочу больше видеть никаких комментариев, не идентифицируйте меня в вещах, которые имеют к нему отношение. Прошло несколько месяцев, а вы не прекращаете», — сказала Купер.
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