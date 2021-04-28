«Барселона» обыграла «Зенит» и повела в серии плей-офф Евролиги

В Санкт-Петербурге завершился третий матч серии плей-офф Евролиги. «Зенит» принимал «Барселону». Встреча закончилась победой гостей со счётом 70:78.
Первая четверть завершилась ничьей 16:16. К большому перерыву гости сумели выйти вперед, опережая «Зенит» на одно очко. В третьей четверти преимущество «Барселоны» увеличилось уже до четырёх очков. А в заключительной десятиминутке «Зенит» так и не смог выправить ситуацию.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис, который набрал 22 очка. У «Зенита» 17 баллов набрал защитник Билли Бэрон.
«Барселона», благодаря этой победе, повела в серии 2-1. Плей-офф проходит до трёх побед, победитель выходит в «Финал четырёх». Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 30 апреля.
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