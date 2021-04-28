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«Барселона» обыграла «Зенит» и повела в серии плей-офф Евролиги

«Барселона» обыграла «Зенит» и повела в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился третий матч серии плей-офф Евролиги. «Зенит» принимал «Барселону». Встреча закончилась победой гостей со счётом 70:78.

Первая четверть завершилась ничьей 16:16. К большому перерыву гости сумели выйти вперед, опережая «Зенит» на одно очко. В третьей четверти преимущество «Барселоны» увеличилось уже до четырёх очков. А в заключительной десятиминутке «Зенит» так и не смог выправить ситуацию.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис, который набрал 22 очка. У «Зенита» 17 баллов набрал защитник Билли Бэрон.

«Барселона», благодаря этой победе, повела в серии 2-1. Плей-офф проходит до трёх побед, победитель выходит в «Финал четырёх». Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 30 апреля.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
28 апреля 2021, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
70 : 78
Барселона
Барселона, Испания
Зенит: Бэрон - 19, Пойтресс - 14, Пангос - 10, Томас - 10, Блэк - 8, Риверс - 8, Холлинс - 1, Захаров, Зубков, Пушков, Фридзон, Хвостов
Барселона: Дэвис - 22, Хиггинс - 16, Курич - 13, Миротич - 11, Калатес - 7, Ханга - 6, Пау Газоль - 2, Абринес - 1, Больмаро, Мартинес, Ориола, Шмитс
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