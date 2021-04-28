ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги

В Турции завершился третий матч плей-офф Евролиги. «Фенербахче» принимал ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 85:65. Благодаря этой победе ЦСКА выиграл серию со счётом 3-0 и вышел в «Финал четырёх».

Москвичи уступили «Фенербахче» в первой четверти, а турецкая команда оторвалась на семь очков. Но уже к большому перерыву ЦСКА с помощью впечатляющего рывка стал лидировать с преимуществом в пять очков.

Далее команда из Москвы развила своё преимущество в третьей четверти, а «Фенербахче» в концовке сумел лишь немного сократить отставание в счёте.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСК Уилл Клайбёрн, который набрал 34 очка. По 22 очка набрали защитник «Фенербахче» Нандо де Коло и защитник ЦСКА Габриэль Лундберг.