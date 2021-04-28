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ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги

ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Турции завершился третий матч плей-офф Евролиги. «Фенербахче» принимал ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 85:65. Благодаря этой победе ЦСКА выиграл серию со счётом 3-0 и вышел в «Финал четырёх».

Москвичи уступили «Фенербахче» в первой четверти, а турецкая команда оторвалась на семь очков. Но уже к большому перерыву ЦСКА с помощью впечатляющего рывка стал лидировать с преимуществом в пять очков.

Далее команда из Москвы развила своё преимущество в третьей четверти, а «Фенербахче» в концовке сумел лишь немного сократить отставание в счёте.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСК Уилл Клайбёрн, который набрал 34 очка. По 22 очка набрали защитник «Фенербахче» Нандо де Коло и защитник ЦСКА Габриэль Лундберг.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
28 апреля 2021, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
68 : 85
ЦСКА
Москва, Россия
Фенербахче: де Коло - 22, Гудурич - 10, Веселы - 8, Биберович - 7, Махмутоглу - 7, Пьерр - 6, О'Куинн - 4, Браун - 2, Дювериоглу - 2, Бартель, Сипахи, Эдди
ЦСКА: Клайберн - 34, Лундберг - 22, Фойгтман - 11, Хиллиард - 7, Шенгелия - 6, Хэкетт - 3, Курбанов - 2, Антонов, Стрелниекс, Ухов, Хоменко, Эрик
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