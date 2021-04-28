ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги
В Турции завершился третий матч плей-офф Евролиги. «Фенербахче» принимал ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 85:65. Благодаря этой победе ЦСКА выиграл серию со счётом 3-0 и вышел в «Финал четырёх».
Москвичи уступили «Фенербахче» в первой четверти, а турецкая команда оторвалась на семь очков. Но уже к большому перерыву ЦСКА с помощью впечатляющего рывка стал лидировать с преимуществом в пять очков.
Далее команда из Москвы развила своё преимущество в третьей четверти, а «Фенербахче» в концовке сумел лишь немного сократить отставание в счёте.
Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСК Уилл Клайбёрн, который набрал 34 очка. По 22 очка набрали защитник «Фенербахче» Нандо де Коло и защитник ЦСКА Габриэль Лундберг.
Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
28 апреля 2021, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
68 : 85
ЦСКА
Москва, Россия
Фенербахче: де Коло - 22, Гудурич - 10, Веселы - 8, Биберович - 7, Махмутоглу - 7, Пьерр - 6, О'Куинн - 4, Браун - 2, Дювериоглу - 2, Бартель, Сипахи, Эдди
ЦСКА: Клайберн - 34, Лундберг - 22, Фойгтман - 11, Хиллиард - 7, Шенгелия - 6, Хэкетт - 3, Курбанов - 2, Антонов, Стрелниекс, Ухов, Хоменко, Эрик
Рекомендуем вам
- 29 апреля 2021
-
00:13
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:43
-
22:55
-
22:40
-
22:01
-
20:42
-
20:24
-
19:25
-
19:25
-
19:04
-
17:43
-
16:56
-
15:58
-
15:09
-
14:18
-
13:35
-
12:56
-
11:37
-
10:25
-
09:35
-
08:05
-
08:02
-
07:57
-
07:03
-
00:43
- 27 апреля 2021
-
23:03
-
21:55
-
21:31
-
20:59
-
19:49
-
18:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам