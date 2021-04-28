В «Барселоне» отреагировали на захват лидерства в серии с «Зенитом»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс высказался о победе над «Зенитом» (78:70, 2-1 в серии) в третьем матче плей-офф Евролиги.

«Это было страдание на площадке, как мы и ожидали. Парни должны действительно гордиться тем, как они страдали, как они максимально осложняли игру для «Зенита». Выступление не было идеальным, мы могли решить исход игры раньше. Но это решающий момент сезона. Без страданий не обойтись», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.



«Пока мы работаем должным образом, у нас всегда будут шансы на победу. Сегодня мы боролись упорнее, поэтому одержали победу», — сказал атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс.



«Каждая игра с «Зенитом» была сложной. Теперь следующий шаг — прийти в себя и подготовиться к следующему сложному матчу. Мы идём от игры к игре. Самым важным, как я уже сказал, является восстановление после данной игры, потому что это была тяжёлая битва. Нам нужно быть готовыми к следующему сражению», — добавил центровой испанского клуба Брэндон Дэвис.