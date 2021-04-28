Хавьер Паскуаль раскрыл причины поражения «Зенита» в игре с «Барселоной»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от «Барселоны» (70:78, 1-2 в серии) в третьем матче плей-офф Евролиги.
«В первую очередь хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были здесь с нами, они создали потрясающую атмосферу. Хочу поздравить «Барселону» с победой. Очевидно, что мы проиграли подборы в защите, теряли мяч — считаю, это ключевое в серии. Не стоит забывать о том, какое качество игры и какие габаритные баскетболисты есть у «Барселоны». Мы совершали потери в нападении, такое часто случается. Мы должны продолжать, сказать игрокам спасибо, поблагодарить их за попытку. Не стоит забывать, что мы сражаемся с лучшей командой в Европе. Мы боролись до конца, сейчас важно быть готовыми к матчу в пятницу.
Что случилось на начале третьей четверти? Сначала два раза не смогли забросить из-под кольца, потом проиграли подборы в защите, противник забрал преимущество. Был момент, когда Пойтресс мог сравнять, но не забросил штрафной. Мы не смогли контролировать ситуацию в защите. Повторюсь, что у «Барселоны» есть преимущество в габаритах на всех позициях. Нам очень сложно без Понитки и без Гудайтиса контролировать подборы сейчас, но мы пытаемся. В пятницу мы точно будем сражаться до последней секунды. Могу сказать только то, что надеюсь, что все болельщики придут в пятницу, потому что мы будем готовы побеждать», — цитирует Паскуаля «Матч ТВ».
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