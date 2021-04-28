Дуэйн Уэйд назвал современного игрока, которого невозможно остановить

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Когда сталкиваешься с Карри, испытываешь небольшой страх. И боишься не его, как человека, а опасаешься, понимая, на что он способен. С этим парнем тяжело справиться. Он может бросать с любой точки площадки, он стреляет слева и справа, а когда ты получаешь мяч, он становится ещё опаснее, великолепно читая игру. Против него просто невозможно обороняться», — цитирует Уэйда Essentially Sports.

Ранее Карри довёл количество трёхочковых попаданий до отметки 85 за месяц, что является новым рекордом в истории НБА. Разыгрывающий «Голден Стэйт» превзошёл экс-защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, который реализовал 82 трёхочковых в ноябре 2019 года. При этом «Уорриорз» проведут ещё два матча в этом месяце. У Карри есть теоретическая возможность покорить отметку в 100 точных бросков из-за дуги.