«Лейкерс» проиграли «Вашингтону», у Уэстбрука трипл-дабл
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счетом 116:107.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набрав 27 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 18 очков, 18 подборов и 14 передач. Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, записав в свой актив 27 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.
В другом матче «Кливленд Кавальерс» проиграл «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» обыграл «Чикаго Буллз», «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Атланту Хоукс», а «Шарлот Хорнетс» уступил «Бостон Селтикс».
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
116 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Лень - 18, Уэстбрук - 18, Смит - 12, Хатимура - 12, Гэффорд - 8, Лопес - 8, Хатчинсон - 8, Нето - 5, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Мэтьюз, Уинстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Драммонд - 17, Маклемор - 16, Шрёдер - 13, Харрелл - 12, Кузма - 11, Хортон-Такер - 6, Колдуэлл-Поуп - 4, Моррис - 2, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Карузо, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Осман - 19, Аллен - 17, Окоро - 15, Дотсон - 8, Кабенгеле - 8, Лав - 6, Томас - 3, Уэйд - 3, Деллаведова, Мартин, Нэнс, Принс, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Хартенштайн
Орландо Мэджик: Харрис - 19, Океке - 18, Энтони - 18, Бэйкон - 16, Рэндл - 10, Бамба - 9, Эннис - 8, Картер - 5, Хэмптон - 4, Вагнер - 2, Cannady, Айзек, Картер-Уильямс, Портер, Росс, Фульц, Холл
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 94
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 34, Барретт - 22, Баллок - 13, Куикли - 13, Пэйтон - 9, Ноэль - 8, Роуз - 6, Гибсон - 4, Топпин - 4, Бёркс, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер
Чикаго Буллз: Вучевич - 26, Маркканен - 14, Темпл - 12, Уайт - 12, Янг - 10, Уильямс - 7, Саторански - 6, Тайс - 6, Валентайн - 1, Амину, Арчидиаконоу, Браун, Грин, Дотсон, Лавин, Мокока, Фелисио
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
127 : 83
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Карри - 20, Харрис - 17, Эмбиид - 17, Коркмаз - 12, Милтон - 12, Макси - 11, Симмонс - 8, Хилл - 7, Джо - 6, Грин - 5, Скотт - 3, Ховард - 3, Рид - 2, Тибулл - 2, Толливер - 2, Джонс, Такер
Атланта Хоукс: Коллинс - 21, Хилл - 14, Мэйс - 11, Л. Уильямс - 10, Капела - 9, Гудвин - 5, Данн - 5, Галлинари - 4, Найт - 4, Богданович, Оконгву, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хаертер, Хантер, Янг
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 111
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Браун - 38, Тейтум - 35, Несмит - 15, Томпсон - 12, Притчард - 8, Уотерс - 6, Уильямс - 4, Фурнье - 2, Корнет, Лэнгфорд, Оджелей, Паркер, Смарт, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 25, Бриджес - 19, Вашингтон - 19, Зеллер - 16, Розир - 15, Макдэниелс - 7, Мартин - 5, Мартин - 3, Уонамэйкер - 2, Бийомбо, Болл, Дарлинг, Кэри, Монк, Риллер, Ричардс, Хэйворд
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