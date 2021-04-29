«Лейкерс» проиграли «Вашингтону», у Уэстбрука трипл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счетом 116:107.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набрав 27 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 18 очков, 18 подборов и 14 передач. Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, записав в свой актив 27 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

В другом матче «Кливленд Кавальерс» проиграл «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» обыграл «Чикаго Буллз», «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Атланту Хоукс», а «Шарлот Хорнетс» уступил «Бостон Селтикс».