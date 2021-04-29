«Сакраменто» потерпел крупнейшее домашнее поражение в истории, «Финикс» обыграл «Клипперс»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 154:105.

Самым результативным в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 24 очка. Лучшей результативной в «Сакраменто» отличились Ричаун Холмс и Бадди Хилд.

«Юта» возглавляет Западную Конференцию, «Сакраменто», в свою очередь, занимает 12-е место. «Кингз» потерпели крупнейшее домашнее поражение в истории.

В других матчах «Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (116:111), «Портленд Трэйл Блэйзерс» разгромил «Мемфис Гриззлис» (130:109), «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Денвер Наггетс» (112:114), а «Финикс Санз» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (109:101).