«Сакраменто» потерпел крупнейшее домашнее поражение в истории, «Финикс» обыграл «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 154:105.
Самым результативным в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 24 очка. Лучшей результативной в «Сакраменто» отличились Ричаун Холмс и Бадди Хилд.
«Юта» возглавляет Западную Конференцию, «Сакраменто», в свою очередь, занимает 12-е место. «Кингз» потерпели крупнейшее домашнее поражение в истории.
В других матчах «Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (116:111), «Портленд Трэйл Блэйзерс» разгромил «Мемфис Гриззлис» (130:109), «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Денвер Наггетс» (112:114), а «Финикс Санз» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (109:101).
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