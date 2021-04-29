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«Сакраменто» потерпел крупнейшее домашнее поражение в истории, «Финикс» обыграл «Клипперс»

«Сакраменто» потерпел крупнейшее домашнее поражение в истории, «Финикс» обыграл «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Сакраменто на стадионе «Голден Уан-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 154:105.

Самым результативным в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 24 очка. Лучшей результативной в «Сакраменто» отличились Ричаун Холмс и Бадди Хилд.

«Юта» возглавляет Западную Конференцию, «Сакраменто», в свою очередь, занимает 12-е место. «Кингз» потерпели крупнейшее домашнее поражение в истории.

В других матчах «Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (116:111), «Портленд Трэйл Блэйзерс» разгромил «Мемфис Гриззлис» (130:109), «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Денвер Наггетс» (112:114), а «Финикс Санз» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (109:101).

НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 154
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Хилд - 18, Холмс - 18, Джеймс - 16, Халибёртон - 13, Райт - 8, Джонс - 7, Дэвис - 7, Рэмси - 7, Мету - 6, Гай - 5, Багли III, Барнс, Вудард, Уайтсайд, Фокс, Харклесс
Юта Джаз: Богданович - 24, Кларксон - 23, Ньянг - 19, Томас - 17, Брэнтли - 13, Инглс - 13, Гобер - 12, О'Нил - 10, Форрест - 9, Фэйворс - 8, Ильясова - 6, Азубуике, Конли, Митчелл, Морган, Они, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Батлер - 29, Адебайо - 21, Горан Драгич - 18, Дедмон - 18, Нанн - 18, Робинсон - 8, Ариза - 4, Ачиува, Бьелица, Винсент, Игуодала, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем, Хироу
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 22, Дерозан - 20, Уокер - 18, Джонсон - 14, Гэй - 13, Васселл - 11, Пёлтль - 6, Миллз - 3, Дьенг - 2, Ойбанкс - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Саманич, Уайт, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
109 : 130
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 19, Брукс - 18, Джексон - 13, Морант - 10, Бейн - 8, Кларк - 8, Аллен - 7, Андерсон - 6, Мелтон - 6, Тиллман - 5, Уинслоу - 5, Джонс - 2, Тийе - 2, Кончар, Макдермотт, Портер, Фрейзер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 26, Пауэлл - 24, Лиллард - 23, Энтони - 18, Нуркич - 15, Саймонс - 8, Кантер - 6, Блевинс - 3, Литтл - 3, Холлис-Джефферсон - 2, Эллеби - 2, Джайлс, Джонс, Ковингтон, Коллинс, Лиф
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 28, Кампаццо - 19, Гордон - 10, Дозьер - 8, Миллсэп - 7, Харрисон - 6, Макги - 4, Бартон, Бол, Грин, Маррей, Моррис, Ннаджи, Риверс, Ховард, Чанчар
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Уильямсон - 21, Бледсо - 17, Болл - 16, Хэйс - 10, Маршалл - 7, Эрнангомес - 7, Льюис - 3, Адамс - 2, Джонсон - 2, Louzada Silva, Александер-Уолкер, Габриэль, Ивунду, Нанналли, Харт
НБА - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Пол - 28, Букер - 21, Пэйн - 15, Бриджес - 13, Камински - 13, Крэйг - 10, Эйтон - 5, Джонсон - 2, Картер - 2, Александер, Гэллоуэй, Краудер, Мур, Надер, Смит, Шарич
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Моррис - 16, Зубац - 14, Мэнн - 12, Джексон - 10, Рондо - 9, Батюм - 8, Кеннард - 5, Паттерсон - 2, Беверли, Ибака, Казинс, Коффи, Леонард, Отуру, Скрабб, Феррелл
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