Определён третий участник плей-офф НБА
«Финикс Санз» после победы в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (109:101) обеспечили себе выход в плей-офф.
«Финикс» уже не опустится ниже шестого места в турнирной таблице, избежав участия в турнире плей-ин. Ранее в плей-офф НБА вышли «Юта Джаз» (Западная конференция) и «Бруклин Нетс» (Восточная конференции).
«Санз» пробились в постсезон впервые с 2010 года. Тогда команда под лидерством разыгрывающего Стива Нэша дошла до финала Западной конференциии, где уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Коби Брайантом. Успех «Санз» стал возможен в первый сезон после перехода опытного разыгрывающего Криса Пола, которого «Санз» выменяли в межсезонье-2020 из «Оклахома-Сити Тандер».
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