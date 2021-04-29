Два игрока НБА получили наказание за поход в стрип-клуб и угрозы арбитру

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт был дисквалифицирован НБА на 1 матч за угрозы в адрес рефери, сообщает Hoops Rumors. Смарт пропустил матч регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс» (120:111) в среду. Инцидент с участием Смарта произошёл во вторник во время игры с «Оклахома-Сити Тандер» (115:119). Маркус остался недоволен техническим фолом в третьей четверти и угрожал рефери во время и после встречи.
Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер оштрафован на 50 000 долларов за нарушение протокола по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса. 20-летний игрок нарушил протокол по коронавирусу 19 апреля, посетив стрип-клуб в Майами вместе с одноклубником Стерлингом Брауном. В тот же день Браун подвергся нападению, получив удар бутылкой по голове. Санкции к Стерлингу применяться не будут.
- 29 апреля 2021
-
08:35
-
08:33
-
08:28
-
08:26
-
07:30
-
05:20
-
04:00
-
02:30
-
01:00
-
00:13
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:43
-
22:55
-
22:40
-
22:01
-
20:42
-
20:24
-
19:25
-
19:25
-
19:04
-
17:43
-
16:56
-
15:58
-
15:09
-
14:18
-
13:35
-
12:56
-
11:37
-
10:25
-
09:35
-
08:05
-
08:02