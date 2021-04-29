Два игрока НБА получили наказание за поход в стрип-клуб и угрозы арбитру

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт был дисквалифицирован НБА на 1 матч за угрозы в адрес рефери, сообщает Hoops Rumors. Смарт пропустил матч регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс» (120:111) в среду. Инцидент с участием Смарта произошёл во вторник во время игры с «Оклахома-Сити Тандер» (115:119). Маркус остался недоволен техническим фолом в третьей четверти и угрожал рефери во время и после встречи.

Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер оштрафован на 50 000 долларов за нарушение протокола по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса. 20-летний игрок нарушил протокол по коронавирусу 19 апреля, посетив стрип-клуб в Майами вместе с одноклубником Стерлингом Брауном. В тот же день Браун подвергся нападению, получив удар бутылкой по голове. Санкции к Стерлингу применяться не будут.