«Сан-Антонио» остался без лидера до конца сезона

Защитник «Сан-Антонио Сперс» Деррик Уайт больше не сыграет в этом сезоне, сообщает Hoops Rumors.



Уайт вывихнул правую лодыжку в понедельник в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (146:143 ОТ), когда случайно приземлился на ногу одноклубника Якоба Пелтля после попытки заблокировать бросок соперника. Уайт покинул игру через несколько минут после начала третьей четверти и не вернулся на паркет.



Уайт набирал в среднем 15,4 очка и 3,5 передачи в 36 играх регулярного чемпионата в нынешнем сезоне. Он пропустил 24 игры из-за операции на пальце ноги, перенесенной в межсезонье, травмы стопы и заражения коронавирус. Девин Васселл заменит Уайта в стартовом составе техасского клуба.