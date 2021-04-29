«Сан-Антонио» остался без лидера до конца сезона
Защитник «Сан-Антонио Сперс» Деррик Уайт больше не сыграет в этом сезоне, сообщает Hoops Rumors.
Уайт вывихнул правую лодыжку в понедельник в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (146:143 ОТ), когда случайно приземлился на ногу одноклубника Якоба Пелтля после попытки заблокировать бросок соперника. Уайт покинул игру через несколько минут после начала третьей четверти и не вернулся на паркет.
Уайт набирал в среднем 15,4 очка и 3,5 передачи в 36 играх регулярного чемпионата в нынешнем сезоне. Он пропустил 24 игры из-за операции на пальце ноги, перенесенной в межсезонье, травмы стопы и заражения коронавирус. Девин Васселл заменит Уайта в стартовом составе техасского клуба.
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