Вмешательство Мишустина помогло ЦСКА успеть на матч с «Фенербахче» в Турции

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина. Он помог команде получить разрешение на вылет из аэропорта Шереметьево в Стамбул, где накануне, 28 апреля, армейцы провели третий матч серии плей-офф с «Фенербахче». Встреча закончилась победой гостей со счётом 85:68. ЦСКА стал первым клубом, который вышел в «Финал четырёх».
«Хочу отдельно поблагодарить премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Из-за всем известных сложностей с перелётами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. А если бы мы не прилетели на третью игру, то по правилам Евролиги получили бы техническое поражение со счётом 0:20. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос», — цитирует Ватутина ТАСС.
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