Раскрыт текст письма Мессины, в котором он объяснил Майку Джеймсу отчисление из «Милана»

Итальянское издание Gazzetta Delo Sport опубликовало текст письма, которое в 2019 году направил Майку Джеймсу главный тренер «Милана» Этторе Мессина. Наставник итальянского клуба проинформировал американского защитника, что тот больше не входит в его планы. Вскоре Джеймс подписал контракт с ЦСКА. По ходу нынешнего сезона главный тренер москвичей Димитрис Итудис отстранил его от матчей. В настоящее время Джеймс выступает в НБА за «Бруклин Нетс».

«Проявляя уважение, я хочу проинформировать тебя о своём решении лично. Я решил, что в следующем сезоне ты не будешь выступать за нашу команду. Как я говорил по телефону в июне, когда я возглавил команду, я очень уважаю твой талант, но меня беспокоит длинная история нарушений клубных правил, которая была у тебя в прошлом сезоне.

Я спрашивал тебя, можешь ли ты заверить меня, что будешь следовать нашим стандартам. Но я так и никогда не получил от тебя подтверждения приверженности следования нашим правилам. Тот факт, что тебя в клубе никогда не штрафовали за нарушения, меня совершенно не волнует.

Я никогда не потерплю подобного в своей команде. Я говорил с людьми в «Панатинаикосе», «Финис Санс» и даже с твоими тренерами в молодёжных командах. Эти беседы лишь убедили меня. Я решил, что несмотря на твой выдающийся талант, нахождение в команде несёт риски и может стать проблемой. Я не хочу рисковать. Если что-то произойдёт по ходу сезона, то будет уже слишком поздно как-то реагировать», — говорится в письме.