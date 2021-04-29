Постер игрока «Зенита» через 40-летнего Газоля — в топ-5 третьих матчей плей-офф Евролиги

Пресс-служба Евролиги опубликовала новую подборку лучших моментов. Она была составлена по итогам третьих матчей плей-офф.

В подборку вошёл и яркий момент с участием игрока «Зенита» Алекса Пойтресса в матче с «Барселоной». Во второй четверти Пойтресс завершил комбинацию питерцев эффектным данком через легенду НБА Пау Газоля.

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Что касается самого матча, то «Барселона» в третьем матче обыграла «Зенит» со счётом 78:70. Каталонский клуб после этой победы вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. ЦСКА стал первым клубом, который пробился в «Финал четырёх». Москвичи всухую обыграли «Фенербахче» (3-0).