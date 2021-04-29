Постер игрока «Зенита» через 40-летнего Газоля — в топ-5 третьих матчей плей-офф Евролиги

Пресс-служба Евролиги опубликовала новую подборку лучших моментов. Она была составлена по итогам третьих матчей плей-офф.
В подборку вошёл и яркий момент с участием игрока «Зенита» Алекса Пойтресса в матче с «Барселоной». Во второй четверти Пойтресс завершил комбинацию питерцев эффектным данком через легенду НБА Пау Газоля.
Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Что касается самого матча, то «Барселона» в третьем матче обыграла «Зенит» со счётом 78:70. Каталонский клуб после этой победы вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. ЦСКА стал первым клубом, который пробился в «Финал четырёх». Москвичи всухую обыграли «Фенербахче» (3-0).
- 29 апреля 2021
-
13:40
-
13:07
-
11:42
-
11:25
-
10:45
-
10:36
-
09:44
-
09:35
-
08:35
-
08:33
-
08:28
-
08:26
-
07:30
-
05:20
-
04:00
-
02:30
-
01:00
-
00:13
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:43
-
22:55
-
22:40
-
22:01
-
20:42
-
20:24
-
19:25
-
19:25
-
19:04
-
17:43
-
16:56
-
15:58
-
15:09